В Ростове на берегу Дона вспыхнул ландшафтный пожар

Posted 24 марта 2022,, 14:00
Published 24 марта 2022,, 14:00
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам представителей МЧС, огонь бушевал в районе улицы Путьевой. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».
С пламенем боролись 24 спасателя. В их распоряжении было четыре единицы специальной техники.
Накануне представители городского управления по делам ГО и ЧС предупреждали земляков о риске возникновения ландшафтных возгораний. В регионе установилась теплая погода. Горожан просят не жечь костры на природе и не поджигать сухую траву. Для возникновения пожара достаточно одной искры.