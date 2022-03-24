В Ростове на берегу Дона вспыхнул ландшафтный пожар

Накануне представители городского управления по делам ГО и ЧС предупреждали земляков о риске возникновения ландшафтных возгораний. В регионе установилась теплая погода. Горожан просят не жечь костры на природе и не поджигать сухую траву. Для возникновения пожара достаточно одной искры.