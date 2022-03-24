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Posted 24 марта 2022,, 14:00

Published 24 марта 2022,, 14:00

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростове на берегу Дона вспыхнул ландшафтный пожар

24 марта 2022, 14:00
В административном центре Ростовской области на правом берегу реки Дон огонь прошелся по 200 квадратным метрам территории.

По словам представителей МЧС, огонь бушевал в районе улицы Путьевой. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».

С пламенем боролись 24 спасателя. В их распоряжении было четыре единицы специальной техники.

Накануне представители городского управления по делам ГО и ЧС предупреждали земляков о риске возникновения ландшафтных возгораний. В регионе установилась теплая погода. Горожан просят не жечь костры на природе и не поджигать сухую траву. Для возникновения пожара достаточно одной искры.

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