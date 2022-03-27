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Крушащий все на своем пути жесткий шторм поднимется в Ростовской области

27 марта 12:06
Фото: 1mediainvest.ru
Штормовой ветер, скоростью до 29 метров в секунду, ожидается в Ростовской области 27 марта, сообщили в МЧС региона.

Также во многих районах области прогнозируются осадки. Спасатели предупреждают автовладельцев, чтобы те были внимательными на дорогах. По шкале Бофорта ветер со скоростью 29 километров секунду считается жестким штормом и может принести серьезные разрушения. При этом на суше такое явление наблюдается довольно редко.

Жителям Ростовской области лучше не выходить из дома, а если они оказались на улице, то лучше переждать сильный ветер в ближайшем подъезде или крепком здании. В это время опасно находиться рядом со стенами домов, а также на остановках.

В понедельник, 28 марта, в Ростове будет солнечная погода. Ночью температура воздуха не опустится ниже минус одного градуса, а днем столбики термометров будут подниматься до плюс шести градусов. Скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что в воскресенье, 27 марта, в Ростовской области местами могут выпасть осадки в виде мокрого снега.

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