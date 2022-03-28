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«Наливайкам» и «пивнякам» в Ростове запретят работать возле жилых домов

28 марта 11:13
Фото: master1305/freepik.com
Розничную продажу алкоголем хотят запретить в небольших магазинах или барах, расположенных ближе, чем в 20 метрах от многоквартирных домов в Ростове, говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте мэрии города.

Под запрет могут попасть заведения общественного питания, площадь зала обслуживания в которых составляет менее 50 квадратных метров.

Согласно проекту постановления, они должны находится на расстоянии 20 метров от жилых домов. Причем в документе оговорены определенные требования к тому, как определять это расстояние. Так, его рассчитывают от стены здания по всему периметру дома по прямой линии. В расчет не берется рельеф местности.

Напомним, в Ростове были проведены рейды с целью выявления мест незаконной продажи алкоголя. В результате изъято почти пять тысяч литров алкоголя из 103 торговых точек. На виновных наложены административные наказания.

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