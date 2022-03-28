«Наливайкам» и «пивнякам» в Ростове запретят работать возле жилых домов

Под запрет могут попасть заведения общественного питания, площадь зала обслуживания в которых составляет менее 50 квадратных метров.
Согласно проекту постановления, они должны находится на расстоянии 20 метров от жилых домов. Причем в документе оговорены определенные требования к тому, как определять это расстояние. Так, его рассчитывают от стены здания по всему периметру дома по прямой линии. В расчет не берется рельеф местности.
Напомним, в Ростове были проведены рейды с целью выявления мест незаконной продажи алкоголя. В результате изъято почти пять тысяч литров алкоголя из 103 торговых точек. На виновных наложены административные наказания.