«Наливайкам» и «пивнякам» в Ростове запретят работать возле жилых домов

Согласно проекту постановления, они должны находится на расстоянии 20 метров от жилых домов. Причем в документе оговорены определенные требования к тому, как определять это расстояние. Так, его рассчитывают от стены здания по всему периметру дома по прямой линии. В расчет не берется рельеф местности.