Вассерман рассказал, при каких условиях ЛДНР смогут войти в состав России

По его словам, для проведения референдума сперва потребуется полностью освободить территории ЛНР и ДНР от украинской оккупации.
«Референдум о независимости этих республик проводился на всей территории Донецкой и Луганской областей. Соответственно и референдум об их дальнейшем статусе можно провести только на всей этой территории. Так что намерения сейчас обозначены, но осуществить их удастся позже», - отметил Анатолий Вассерман.
Политик добавил, что от официальных лиц России ответ уже последовал. Обе эти республики, несомненно, вправе провести такие референдумы, если это не противоречит их Конституции. А Российская Федерация отреагирует в зависимости от результатов референдума.
«Вступление в состав России принесет республикам Донбасса отмену всевозможных таможенных формальностей, что в свою очередь упростит реинтеграцию экономики. Ведь главное, что движет рыночную экономику — это размер доступного рынка. Чем он больше и богаче, тем эффективнее его развитие», - подчеркнул политик.
Ранее RostovGazeta сообщала, что материальную помощь по 10 тысяч рублей получили порядка 900 прибывших из Донбасса беженцев.