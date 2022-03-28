Вассерман рассказал, при каких условиях ЛДНР смогут войти в состав России

«Референдум о независимости этих республик проводился на всей территории Донецкой и Луганской областей. Соответственно и референдум об их дальнейшем статусе можно провести только на всей этой территории. Так что намерения сейчас обозначены, но осуществить их удастся позже», - отметил Анатолий Вассерман.