Шойгу: Призванные весной в армию граждане не будут направляться в горячие точки

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании. Об этом пишет tass.ru.
Он также отметил, что «все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания».
По словам министра обороны РФ, военнослужащие срочной службы будут проходить подготовку в учебных центрах в течение от трех до пяти месяцев. Он также призвал к продолжению соблюдений противоэпидемических мероприятий по COVID-19 для военнослужащих по призыву.
Весенняя призывная кампания в РФ начинается 1 апреля.