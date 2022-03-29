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Шойгу: Призванные весной в армию граждане не будут направляться в горячие точки

29 марта 10:31
Фото: kremlin.ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что граждане России, отправленные на срочную военную службу весной этого года, ни в какие горячие точки направляться не будут.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании. Об этом пишет tass.ru.

Он также отметил, что «все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания».

По словам министра обороны РФ, военнослужащие срочной службы будут проходить подготовку в учебных центрах в течение от трех до пяти месяцев. Он также призвал к продолжению соблюдений противоэпидемических мероприятий по COVID-19 для военнослужащих по призыву.

Весенняя призывная кампания в РФ начинается 1 апреля.

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