Обвиненного в педофилии физрука в Ростове повторно осудили на 13 лет

Напомним, история с обвинениями учителя физкультуры в педофилии началась в 2018 году. Он был тренером по баскетболу в школе №30. Во время урока физкультуры учитель подстраховывал детей при прыжке через «козла». Одна из девочек пожаловалась маме, что физрук залез ей в легинсы. Однако другие дети этого не заметили, хотя были рядом. Через три месяца нашлась еще одна девочка, которая утверждала, что физрук якобы проделал с ней то же самое.