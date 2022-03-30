Обвиненного в педофилии физрука в Ростове повторно осудили на 13 лет

Два года назад суд рассмотрев дело педагога Вадима Шерстенникова назначил ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Но спустя год Ростовский областной суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело на повторное рассмотрение.
Теперь Ворошиловский районный суд, где дело и рассматривалось изначально, снова осудил Шерстенникова и назначил ему наказание в виде 13 лет заключения в колонии строгого режима.
По словам Ревякина, при рассмотрении дела не было предъявлено никаких доказательств, которые бы подтверждали вину Шерстенникова. Кроме того, очевидцев не допросили при том, что дети и их родители готовы были рассказать, что физрук не виновен.
Напомним, история с обвинениями учителя физкультуры в педофилии началась в 2018 году. Он был тренером по баскетболу в школе №30. Во время урока физкультуры учитель подстраховывал детей при прыжке через «козла». Одна из девочек пожаловалась маме, что физрук залез ей в легинсы. Однако другие дети этого не заметили, хотя были рядом. Через три месяца нашлась еще одна девочка, которая утверждала, что физрук якобы проделал с ней то же самое.