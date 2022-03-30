rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Обвиненного в педофилии физрука в Ростове повторно осудили на 13 лет

30 марта 11:54
Фото: Вадим Шерстенников / RostovGazeta
В Ростове в суде повторно было рассмотрено дело в отношении учителя физкультуры, которого обвинили в педофилии, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Два года назад суд рассмотрев дело педагога Вадима Шерстенникова назначил ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Но спустя год Ростовский областной суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело на повторное рассмотрение.

Теперь Ворошиловский районный суд, где дело и рассматривалось изначально, снова осудил Шерстенникова и назначил ему наказание в виде 13 лет заключения в колонии строгого режима.

По словам Ревякина, при рассмотрении дела не было предъявлено никаких доказательств, которые бы подтверждали вину Шерстенникова. Кроме того, очевидцев не допросили при том, что дети и их родители готовы были рассказать, что физрук не виновен.

Напомним, история с обвинениями учителя физкультуры в педофилии началась в 2018 году. Он был тренером по баскетболу в школе №30. Во время урока физкультуры учитель подстраховывал детей при прыжке через «козла». Одна из девочек пожаловалась маме, что физрук залез ей в легинсы. Однако другие дети этого не заметили, хотя были рядом. Через три месяца нашлась еще одна девочка, которая утверждала, что физрук якобы проделал с ней то же самое.

Материалы по теме
Физрука детского лагеря под Ростовом обвинили в избиении ребенка
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00