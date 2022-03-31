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Posted 31 марта 2022, 08:06

Published 31 марта 2022, 08:06

Modified 18 сентября 2022, 14:58

Updated 18 сентября 2022, 14:58

С 10 апреля введут ряд ограничений для автомобилистов в Ростове-на-Дону

С 10 апреля введут ряд ограничений для автомобилистов в Ростове-на-Дону

31 марта 2022, 08:06
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону запланированный ремонт дорог станет причиной перекрытия проезда на ряд улиц с 10 апреля, проинформировали в горадминистрации.

С 10 апреля не получится проехать по Седова от Журавлева до Университетского. Эти меры продлятся до 20 июля. С 1 июня по 20 сентября перекроют проезд от Соколова до Чехова.

Проезд станет невозможен с 1 по 15 апреля на Коммунаров от Кривошлыковский до Шахтинского. Также это коснется Шолохова от Театрального до Шолохова, 183.

Запретят проезд на Сурикова от Вересаева до Щаденко, а также на 50-летия Ростсельмаша от Страны Советов до платформы СИТО.

Ранее власти объявили, какие дороги будут перекрыты в период футбольных встреч Чемпионата России в донской столице. Часть матчей проходит на стадионе «Ростов-Арена». Дороги и ранее закрывали во время спортивных событий, что периодически приводило к недовольству горожан из-за пробок.

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