rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2022, 06:20

Published 5 апреля 2022, 06:20

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

Ростовчане посчитали отговорками причины не запускать лифты на Ворошиловском мосту

5 апреля 2022, 06:20
Жители Ростова-на-Дону остались недовольны переносом даты открытия лифтов на Ворошиловском мосту, обсуждение началось в соцсетях.

Местных жителей предупредили, что все четыре лифта пока не будут работать. Хотя было выдано положительное заключение на их эксплуатацию.

Запуск перенесли в целях антитеррористической безопасности. В соцсетях пользователи назвали это отговорками.

«Иногда создается впечатление, что не новости читаешь, а "Аншлаг" смотришь», — прозвучало в комментариях.

«Так на мосту же охрана и днем и ночью. Построили на свою голову, а теперь включай и обслуживай их», — написали пользователи.

Материалы по теме
За 2,8 млрд рублей отремонтируют мост на западном подъезде к Ростову к 2024 годуВ Ростове 37-летняя женщина разбилась насмерть, упав с Ворошиловского моста 29 мартаВ Ростове на Ворошиловском мосту перенесли запуск панорамных лифтов ради безопасности
#Общество#Новости
Подпишитесь
Популярное