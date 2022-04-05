Ростовчане посчитали отговорками причины не запускать лифты на Ворошиловском мосту

Posted 5 апреля 2022, 06:20
Published 5 апреля 2022, 06:20
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
Местных жителей предупредили, что все четыре лифта пока не будут работать. Хотя было выдано положительное заключение на их эксплуатацию.
Запуск перенесли в целях антитеррористической безопасности. В соцсетях пользователи назвали это отговорками.
«Иногда создается впечатление, что не новости читаешь, а "Аншлаг" смотришь», — прозвучало в комментариях.
«Так на мосту же охрана и днем и ночью. Построили на свою голову, а теперь включай и обслуживай их», — написали пользователи.