Более 570 жителей Ростовской области заболели коронавирусом к 8 апреля

В Ростовской области к утру пятницы, 8 апреля, коронавирус диагностировали у 571 местного жителя, а общая численность зараженных за два года пандемии поднялась до отметки в 367,2 тысячи человек. Показатель заболеваемости за прошедшие сутки остался на отметке в 8,7% на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения болезни наоборот уменьшился до 0,78. Больше всего инфицированных выявили в Ростове, где заразился 91 человек, также лидерами заболеваемости стали Таганрог, Шахты и Волгодонск, в которых заболели от 25 до 30 горожан.