Более 570 жителей Ростовской области заболели коронавирусом к 8 апреля

Posted 8 апреля 2022, 09:24
Published 8 апреля 2022, 09:24
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
В Ростовской области к утру пятницы, 8 апреля, коронавирус диагностировали у 571 местного жителя, а общая численность зараженных за два года пандемии поднялась до отметки в 367,2 тысячи человек. Показатель заболеваемости за прошедшие сутки остался на отметке в 8,7% на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения болезни наоборот уменьшился до 0,78. Больше всего инфицированных выявили в Ростове, где заразился 91 человек, также лидерами заболеваемости стали Таганрог, Шахты и Волгодонск, в которых заболели от 25 до 30 горожан.
Власти сообщают, что от коронавируса скончались восемь человек в возрасте от 63 до 86 лет, при этом соотношение мужчин и женщин среди них было одинаковым. Общее число жертв болезни приблизилось к отметке в 10,8 тысячи летальных исходов.
Лечение в ковидных госпиталях проходят менее 730 пациентов, 1,6% из них подключены к системам искусственной вентиляции легких из-за своего тяжелого состояния.
Количество проведенных ПЦР-исследований за истекшие сутки составило более 15,6 тысячи тестов, а от ковида вакцинировали около 440 жителей.
Ранее ростовчане продолжили настаивать на отмене масочного режима губернатором Ростовской области Василием Голубевым.