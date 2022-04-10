Движение по двум улицам Ростова ограничат с 27 апреля до 25 июня

Posted 10 апреля 2022, 17:29
Published 10 апреля 2022, 17:29
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
В департаменте пояснили, что движение для машин будет перекрыто на улице Циолковского и 2-й Левой.
Таким образом, по улице 2-й Левой недоступен будет участок дороги от дома № 3а до улицы 2-й Пролетарской, 103. Что же касается улицы Циолковского. То здесь заблокировано движение будет по дороге, ведущей от дома № 79 до дома № 87.
В департаменте связывают введение таких мер с работами по прокладке подземных коммуникаций.
Напомним, 16 и 17 апреля в Ростовской области перекроют для автотранспорта 14-километровый участок трассы Ростов — Азов. Причина — соревнования по велоспорту.