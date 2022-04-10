Движение по двум улицам Ростова ограничат с 27 апреля до 25 июня

Таким образом, по улице 2-й Левой недоступен будет участок дороги от дома № 3а до улицы 2-й Пролетарской, 103. Что же касается улицы Циолковского. То здесь заблокировано движение будет по дороге, ведущей от дома № 79 до дома № 87.