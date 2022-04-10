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Posted 10 апреля 2022, 17:29

Published 10 апреля 2022, 17:29

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

Движение по двум улицам Ростова ограничат с 27 апреля до 25 июня

Движение по двум улицам Ростова ограничат с 27 апреля до 25 июня

10 апреля 2022, 17:29
Фото: 1MI.
С 27 апреля по 25 июня нынешнего года в Ростове на двух улицах Железнодорожного района власти ограничат движение, сообщается на сайте департамента транспорта и автодорог.

В департаменте пояснили, что движение для машин будет перекрыто на улице Циолковского и 2-й Левой.

Таким образом, по улице 2-й Левой недоступен будет участок дороги от дома № 3а до улицы 2-й Пролетарской, 103. Что же касается улицы Циолковского. То здесь заблокировано движение будет по дороге, ведущей от дома № 79 до дома № 87.

В департаменте связывают введение таких мер с работами по прокладке подземных коммуникаций.

Напомним, 16 и 17 апреля в Ростовской области перекроют для автотранспорта 14-километровый участок трассы Ростов — Азов. Причина — соревнования по велоспорту.

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