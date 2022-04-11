Торговые центры Ростова опустели из-за ухода 50 иностранных брендов

Posted 11 апреля 2022, 09:29
Published 11 апреля 2022, 09:29
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
На сегодняшний день 160 ретейл-компаний, к которым в том числе относятся онлайн-площадки, заявили о том, что они в том или ином виде приостанавливают свою деятельность в РФ. Однако полностью с рынка страны ушли пока только шесть компаний.
Число арендаторов на территории России снизилось до 25% от общего их количества. Большая их часть - это иностранные бренды одежды. С их уходом трафик посетителей в ТЦ снизился на 6%.
Однако, по словам управляющего ТРК «Мегамаг» Евгения Наумова, сами потребители сейчас меняют свои приоритеты.
Ранее ростовчане рассказали, где будут покупать одежду после ухода иностранных брендов. Так, некоторые жители донской столицы нашли для себя альтернативу в бутиках отечественных брендов.