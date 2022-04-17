Трассу М-4 «Дон» подготовят к туристическому сезону только к 12 июня

Posted 17 апреля 2022, 20:12
Published 17 апреля 2022, 20:12
Modified 1 октября, 13:26
Updated 1 октября, 13:26
«До 12 июня готовим М-4 в Ростовской области к туристическому сезону», - сообщили в ведомстве.
Предполагается, что в курортный сезон по участку М4 «Дон» в ростовском регионе в сутки будут проезжать 70 тысяч машин. Для обеспечения быстрого и комфортного прохождения этого пути дорогу нужно ремонтировать.
Так, в районе города Шахты рабочие уже приступили к замене дорожного полотна. Работы также ведутся на путепроводе Волгодонской развязки. Их планируют закончить до конца текущего месяца.
На ремонт дороги будут направлены порядка 650 рабочих и механизаторов. Снабжать дорожников асфальтобетонной смесью будут девять мобильных заводов. Для упрощения логистики эти заводы развернут недалеко от участков проведения работ.
Напомним, в связи с ремонтными работами на трассе М4 «Дон» будет затруднено движение, возникнут пробки. Жителей региона попросили набраться терпения, а также заранее продумать маршруты объезда.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]