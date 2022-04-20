Пропавшего 14-летнего мальчика нашли мертвым в Шахтах 20 апреля

Posted 20 апреля 2022, 13:01
Published 20 апреля 2022, 13:01
Modified 18 сентября 2022, 15:04
Updated 18 сентября 2022, 15:04
Ребенку было 14 лет. Его тело с многочисленными переломами проходящие мимо люди нашли рядом с котельной.
Приехавшие на место сотрудники скорой не смогли помочь ребенку, потому что на тот момент он был уже мертв. По неподтвержденным данным, смерть могла наступить из-за падения с высоты. Также сообщается, что семья мальчика характеризуется положительно.
Ранее стало известно о еще одном трагическом событии в Шахтах. Там на местном кладбище в результате несчастного случая погиб мужчина.