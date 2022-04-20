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Posted 20 апреля 2022, 13:01

Published 20 апреля 2022, 13:01

Modified 18 сентября 2022, 15:04

Updated 18 сентября 2022, 15:04

Пропавшего 14-летнего мальчика нашли мертвым в Шахтах 20 апреля

Пропавшего 14-летнего мальчика нашли мертвым в Шахтах 20 апреля

20 апреля 2022, 13:01
Фото: 1MI.
В среду, 20 апреля, было обнаружено тело ребенка, который пропал накануне в городе Шахты, сообщает donday.

Ребенку было 14 лет. Его тело с многочисленными переломами проходящие мимо люди нашли рядом с котельной.

Приехавшие на место сотрудники скорой не смогли помочь ребенку, потому что на тот момент он был уже мертв. По неподтвержденным данным, смерть могла наступить из-за падения с высоты. Также сообщается, что семья мальчика характеризуется положительно.

Ранее стало известно о еще одном трагическом событии в Шахтах. Там на местном кладбище в результате несчастного случая погиб мужчина.

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