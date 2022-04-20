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Posted 20 апреля 2022, 05:43

Published 20 апреля 2022, 05:43

Modified 1 октября, 13:51

Updated 1 октября, 13:51

Школьный бухгалтер из Ростовской области присвоила 340 тысяч рублей в 2019 году

20 апреля 2022, 05:43
Бывший бухгалтер образовательного учреждения в Ростовской области стала фигуранткой уголовного дела за присвоение денег, сообщили в региональном УСКР.

В 2019 году подозреваемая делала подложные документы о тратах на нужны учреждения. В то время она работала в учреждении допобразования.

«Все выделенные таким образом деньги она перечисляла себе на карту. Всего удалось похитить 340 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства. Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

Ранее двух следователей в Ростове обвинили в фальсификации доказательств по уголовному делу.

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