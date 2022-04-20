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Posted 20 апреля 2022, 12:10

Published 20 апреля 2022, 12:10

Modified 1 октября, 15:38

Updated 1 октября, 15:38

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет ростовчан на майские праздники

20 апреля 2022, 12:10
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Эксклюзив
В первые два дня мая существенных осадков не ожидается. Третьего мая в отдельных районах Ростовской области пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщила RostovGazeta ведущий сотрудник Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

1 и 2 мая погода в Ростовской области порадует жителей теплом и солнцем. По прогнозу погоды Ростовского Гидрометцентра на майские выходные, дневная температура по региону повысится до +22-27 градусов. А ночью будет держаться в пределах от +9 до +14 градусов. 3 мая в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, из-за чего здесь температура снизится днем до +22-24 градусов.

«Такова тенденция на первые майские дни. Но не следует забывать, что вероятность 90-95% оправдываемости прогноза погоды приходится на первые три-пять дней. Если больше пяти суток, то прогнозы оправдываются с меньшей степенью вероятности. Соответственно, пока еще в погодных условиях первых дней мая не исключены изменения», - отмечает Ольга Чупрова.

Ранее RostovGazeta сообщала, что австралийские раки не смогут прижиться в естественных условиях на Дону, так как зима в Ростовской области оказалась для них слишком суровой.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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