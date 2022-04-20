В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет ростовчан на майские праздники

1 и 2 мая погода в Ростовской области порадует жителей теплом и солнцем. По прогнозу погоды Ростовского Гидрометцентра на майские выходные, дневная температура по региону повысится до +22-27 градусов. А ночью будет держаться в пределах от +9 до +14 градусов. 3 мая в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, из-за чего здесь температура снизится днем до +22-24 градусов.