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Posted 21 апреля 2022, 11:39

Published 21 апреля 2022, 11:39

Modified 1 октября, 13:55

Updated 1 октября, 13:55

На несуществующей на карте улице построят в Ростове модульную школу №75 к 1 сентября

21 апреля 2022, 11:39
В Ростове-на-Дону выберут подрядчика, который установит модульное здание школы №75 на 400 человек, говорится на сайте Госзакупок.

Потратить на закупку модульного здания, в котором будут учиться дети, планируется 635 миллионов рублей. Победителя выберут в рамках электронного аукциона, который состоится 12 мая.

Здание должно включать в себя инженерное обеспечение, в том числе электрическое освещение, электроснабжение, отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, кондиционирование, видеонаблюдение. Срок службы составит не менее 20 лет.

Высота потолков учебных помещений должна составить не менее 3,3 метра, универсального зала — не менее 6 метров. Всего предусмотрено более 60 помещений, площадь каждого класса составит 65 квадратных метров.

В качестве адреса указан участок № 3 по улице Юрия Дубинина. Хотя на картах такой улицы еще нет.

Напомним, в марте разгорелся скандал из-за того, что 600 будущих учащихся третьего класса школы № 75 планировали перевести в другие образовательные организации из-за большого количества первоклассников в новом учебном году. Это было связано с нехваткой мест.

Родители возмутились, что их детям придется посещать занятия в других школах. Тогда вмешался губернатор и поручил найти решение вопроса. В результате решили установить модульное здание.

#Экономика#Новости
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