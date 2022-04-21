На несуществующей на карте улице построят в Ростове модульную школу №75 к 1 сентября

Posted 21 апреля 2022, 11:39
Published 21 апреля 2022, 11:39
Modified 1 октября, 13:55
Updated 1 октября, 13:55
Потратить на закупку модульного здания, в котором будут учиться дети, планируется 635 миллионов рублей. Победителя выберут в рамках электронного аукциона, который состоится 12 мая.
Здание должно включать в себя инженерное обеспечение, в том числе электрическое освещение, электроснабжение, отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, кондиционирование, видеонаблюдение. Срок службы составит не менее 20 лет.
Высота потолков учебных помещений должна составить не менее 3,3 метра, универсального зала — не менее 6 метров. Всего предусмотрено более 60 помещений, площадь каждого класса составит 65 квадратных метров.
В качестве адреса указан участок № 3 по улице Юрия Дубинина. Хотя на картах такой улицы еще нет.
Напомним, в марте разгорелся скандал из-за того, что 600 будущих учащихся третьего класса школы № 75 планировали перевести в другие образовательные организации из-за большого количества первоклассников в новом учебном году. Это было связано с нехваткой мест.
Родители возмутились, что их детям придется посещать занятия в других школах. Тогда вмешался губернатор и поручил найти решение вопроса. В результате решили установить модульное здание.
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