В МИД России рассказали, когда завершится спецоперация на Украине

Posted 21 апреля 2022, 07:24
Published 21 апреля 2022, 07:24
Modified 1 октября, 15:37
Updated 1 октября, 15:37
По его словам, говорить о завершении можно будет в тот момент, когда не будет угроз из-за освоения Украины НАТО. Также он напомнил о задачах, которые были поставлены.
«Это защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Также должны перестать существовать угрозы, которые есть от украинской территории из-за ее освоения НАТО», — уточнил собеседник.
Он отметил, что спецоперация идет по намеченному плану. Она продолжается с 24 февраля.
До этого появилась информация, что представители ВСУ под видом беженцев пытаются попасть в Ростовскую область.
Вместе с этим проводится массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР в донской регион, где они чувствуют себя в безопасности. После прибытия им оказывают всю необходимую помощь для комфортной жизни в новых условиях.
Домой люди смогут вернуться, когда станет безопасно.
Илья Протвинов
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]