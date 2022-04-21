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Posted 21 апреля 2022, 07:24

Published 21 апреля 2022, 07:24

Modified 1 октября, 15:37

Updated 1 октября, 15:37

В МИД России рассказали, когда завершится спецоперация на Украине

21 апреля 2022, 07:24
Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал, когда можно будет прекратить проводимую на Украине спецоперацию, свое мнение он озвучил в интервью ТАСС.

По его словам, говорить о завершении можно будет в тот момент, когда не будет угроз из-за освоения Украины НАТО. Также он напомнил о задачах, которые были поставлены.

«Это защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Также должны перестать существовать угрозы, которые есть от украинской территории из-за ее освоения НАТО», — уточнил собеседник.

Он отметил, что спецоперация идет по намеченному плану. Она продолжается с 24 февраля.

До этого появилась информация, что представители ВСУ под видом беженцев пытаются попасть в Ростовскую область.

Вместе с этим проводится массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР в донской регион, где они чувствуют себя в безопасности. После прибытия им оказывают всю необходимую помощь для комфортной жизни в новых условиях.

Домой люди смогут вернуться, когда станет безопасно.

Илья Протвинов

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