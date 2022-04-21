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Posted 21 апреля 2022, 07:49

Published 21 апреля 2022, 07:49

Modified 1 октября, 14:29

Updated 1 октября, 14:29

Власти Ростова не нашли подрядчика для подготовки проекта ремонта «Дома актера»

21 апреля 2022, 07:49
В Ростове не нашлось подрядчика, который должен был подготовить проект по консервации, ремонту, реставрации старинного здания, говорится на сайте Госзакупок.

Здание находится на улице Горького, 270. Ростовчанам оно более известно под названием «Дом актера». Возведен дом был в 1930 году. Власти уже выделили 1,9 миллиона рублей на оценку его состояния.

В конце марта был объявлен аукцион на поиск подрядчика для разработки проектно-сметной документации на проведение противоаварийных мероприятий на объекте культурного наследия. Данные работы оцениваются в сумму свыше 4,1 миллиона рублей. Однако в установленные сроки исполнитель так и не был найден.

Ранее в Ростове Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы городского центра по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом за халатность. Причина - аварийное состояние «Дома актера». Это здание не ремонтировалось десять лет. По мнению экспертов, дом представляет угрозу для жизни людей.

Алиса Смирнова

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