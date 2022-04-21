Власти Ростова не нашли подрядчика для подготовки проекта ремонта «Дома актера»

В конце марта был объявлен аукцион на поиск подрядчика для разработки проектно-сметной документации на проведение противоаварийных мероприятий на объекте культурного наследия. Данные работы оцениваются в сумму свыше 4,1 миллиона рублей. Однако в установленные сроки исполнитель так и не был найден.