Власти Ростова не нашли подрядчика для подготовки проекта ремонта «Дома актера»

Posted 21 апреля 2022, 07:49
Published 21 апреля 2022, 07:49
Modified 1 октября, 14:29
Updated 1 октября, 14:29
Здание находится на улице Горького, 270. Ростовчанам оно более известно под названием «Дом актера». Возведен дом был в 1930 году. Власти уже выделили 1,9 миллиона рублей на оценку его состояния.
В конце марта был объявлен аукцион на поиск подрядчика для разработки проектно-сметной документации на проведение противоаварийных мероприятий на объекте культурного наследия. Данные работы оцениваются в сумму свыше 4,1 миллиона рублей. Однако в установленные сроки исполнитель так и не был найден.
Ранее в Ростове Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы городского центра по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом за халатность. Причина - аварийное состояние «Дома актера». Это здание не ремонтировалось десять лет. По мнению экспертов, дом представляет угрозу для жизни людей.
Алиса Смирнова
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