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Posted 24 апреля 2022, 10:35

Published 24 апреля 2022, 10:35

Modified 1 октября, 15:05

Updated 1 октября, 15:05

Российские военные уничтожили цеха по производству бомб для ВСУ

24 апреля 2022, 10:35
Российской армии удалось уничтожить предприятие, на котором производили взрывчатые вещества для украинских военных, заявили в Минобороны.

Само предприятие работало в районе Павлограда. По нему нанесли удар высокоточными ракетами наземного базирования.

О погибших информации не появлялось. Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и более 550 беспилотников.

Вместе с этим идет эвакуация жителей ЛНР и ДНР в донской регион. Людям приходится уезжать из-за боязни агрессии со стороны Украины.

Каждый день прибывают более 10 тысяч тысяч граждан. Всем предоставляют помощь, чтобы у них были комфортные условия для проживания.

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