Президенту ФК «Ростов» позволили построить жилье в санитарной зоне порта

Posted 25 апреля 2022, 07:44
Published 25 апреля 2022, 07:44
Modified 1 октября, 14:09
Updated 1 октября, 14:09
Истцами в суде выступали Ростовский порт и судоремонтное предприятие «Риф». Они подали заявление в суд, в котором было сказано, что администрация Ростова незаконно представила Арутюнянцу землю под малоэтажное строительство в зоне, которая, согласно СанПин, является санитарной.
Однако на суде президент ФК «Ростов», который на суде выступал в качестве третьего лица, предоставил исследования почвы и воздуха. Согласно последнему, загрязнений в воздухе и грунте обнаружено не было.
Напомним, осенью прошлого года Арутюнянцу было выдано разрешение на строительство жилого комплекса малой этажности на улице 9-я линия, 87. Там раньше был стекольный завод.
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