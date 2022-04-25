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Posted 25 апреля 2022, 07:44

Published 25 апреля 2022, 07:44

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

Президенту ФК «Ростов» позволили построить жилье в санитарной зоне порта

25 апреля 2022, 07:44
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц отстоял в Арбитражном суде Ростовской области право на возведение жилого комплекса на территории бывшего завода, сообщается в картотеке суда.

Истцами в суде выступали Ростовский порт и судоремонтное предприятие «Риф». Они подали заявление в суд, в котором было сказано, что администрация Ростова незаконно представила Арутюнянцу землю под малоэтажное строительство в зоне, которая, согласно СанПин, является санитарной.

Однако на суде президент ФК «Ростов», который на суде выступал в качестве третьего лица, предоставил исследования почвы и воздуха. Согласно последнему, загрязнений в воздухе и грунте обнаружено не было.

Напомним, осенью прошлого года Арутюнянцу было выдано разрешение на строительство жилого комплекса малой этажности на улице 9-я линия, 87. Там раньше был стекольный завод.

#Экономика#Новости
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