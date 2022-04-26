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Контракт на реконструкцию Вавилова в Ростове заключат к 1 мая 2022 года

26 апреля 10:23
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону до 1 мая планируется найти подрядчика, который проведет работы по реконструкции улицы Вавилова, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Стоимость проекта оценили в несколько миллиардов рублей, а строительство начнется от улицы Особенной.

Властям предстоит выкупить около 119 участков у частных лиц. С собственниками уже начали заключать соглашения.

Подписать контракт для начала работ планируется с 1 мая. После реконструкции водители получат четырехполосную проезжую часть с двумя проездами шириной 5,5 метра.

При этом ранее мэрия Ростова не смогла подобрать компанию для реконструкции улицы Вавилова. Тогда сумма контракта достигала 4,34 миллиарда рублей.

Илья Протвинов

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