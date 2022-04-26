Контракт на реконструкцию Вавилова в Ростове заключат к 1 мая 2022 года

Стоимость проекта оценили в несколько миллиардов рублей, а строительство начнется от улицы Особенной.
Властям предстоит выкупить около 119 участков у частных лиц. С собственниками уже начали заключать соглашения.
Подписать контракт для начала работ планируется с 1 мая. После реконструкции водители получат четырехполосную проезжую часть с двумя проездами шириной 5,5 метра.
При этом ранее мэрия Ростова не смогла подобрать компанию для реконструкции улицы Вавилова. Тогда сумма контракта достигала 4,34 миллиарда рублей.
Илья Протвинов