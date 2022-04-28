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Posted 28 апреля 2022, 11:02

Published 28 апреля 2022, 11:02

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

В Ростове повесят зеркала на остановке, но мешающие пассажирам ларьки не снесут

28 апреля 2022, 11:02
В администрации Ростова считают, что торговые павильоны, которые расположены на улице 1-й Конной Армии рядом с остановкой (район Сельмаш), существуют там на законных основаниях, об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вопрос с законностью установки павильонов возник в связи с тем, что их фасады загораживают остановку, которая находится между ларьками. Люди, находящиеся на остановке, просто не видят подъезжающий транспорт.

Неудобства, связанные с расположением ларьков, пообещали решить за счет установки сферического зеркала и контрастного освещения. Сделано это будет за счет юридического лица. Сносить же мешающие обзору пассажиров на остановке ларьки не планируется, в управлении торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону сообщили, что НТО были установлены легально.

Ранее городские власти приняли решение ввести мораторий на снос незаконных торговых точек в Ростове. Действовать он будет до конца текущего года.

Алиса Смирнова

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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