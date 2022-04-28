В Ростове повесят зеркала на остановке, но мешающие пассажирам ларьки не снесут

Posted 28 апреля 2022, 11:02
Published 28 апреля 2022, 11:02
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
Вопрос с законностью установки павильонов возник в связи с тем, что их фасады загораживают остановку, которая находится между ларьками. Люди, находящиеся на остановке, просто не видят подъезжающий транспорт.
Неудобства, связанные с расположением ларьков, пообещали решить за счет установки сферического зеркала и контрастного освещения. Сделано это будет за счет юридического лица. Сносить же мешающие обзору пассажиров на остановке ларьки не планируется, в управлении торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону сообщили, что НТО были установлены легально.
Ранее городские власти приняли решение ввести мораторий на снос незаконных торговых точек в Ростове. Действовать он будет до конца текущего года.
Алиса Смирнова
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]