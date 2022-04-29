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В МЧС сообщили о заморозках в Ростовской области с 29 апреля по 1 мая

29 апреля 06:27
Фото: 1MI
В Ростовской области ожидаются заморозки до двух градусов ниже нуля, об этом сообщили в региональном УМЧС.

Пресс-служба ведомства опубликовала данные федерального Гидрометцентра, согласно которому на территории Ростовской области в ночное время с 29 апреля по 1 мая ожидаются заморозки до двух градусов ниже нуля.

Северо-кавказский Гидрометцентр также сообщает, что в конце апреля в Ростовской области ожидаются дожди, сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду и ночной температурой в границах от -2 до +5 градусов.

Метеорологи уточнили, что дожди с грозами будут бушевать только в части районов региона, однако из-за изменения погодных условий средние дневные температуры в регионе могут опуститься до +1 градусов.

В управлении МЧС напомнили жителям сохранять бдительность в условиях непогоды и заботиться о собственной безопасности.

Ранее штормовое предупреждение в регионе объявляли из-за периода дождей, принесенных в Ростовскую область грозовым фронтом.

Диана Троянская

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