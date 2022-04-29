В МЧС сообщили о заморозках в Ростовской области с 29 апреля по 1 мая

Пресс-служба ведомства опубликовала данные федерального Гидрометцентра, согласно которому на территории Ростовской области в ночное время с 29 апреля по 1 мая ожидаются заморозки до двух градусов ниже нуля.
Северо-кавказский Гидрометцентр также сообщает, что в конце апреля в Ростовской области ожидаются дожди, сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду и ночной температурой в границах от -2 до +5 градусов.
Метеорологи уточнили, что дожди с грозами будут бушевать только в части районов региона, однако из-за изменения погодных условий средние дневные температуры в регионе могут опуститься до +1 градусов.
В управлении МЧС напомнили жителям сохранять бдительность в условиях непогоды и заботиться о собственной безопасности.
Ранее штормовое предупреждение в регионе объявляли из-за периода дождей, принесенных в Ростовскую область грозовым фронтом.
Диана Троянская