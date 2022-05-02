После ремонта открыли движение на М-4 на Волгодонской развязке 2 мая

Posted 2 мая 2022, 13:20
Published 2 мая 2022, 13:20
Modified 11 сентября 2022, 08:56
Updated 11 сентября 2022, 08:56
Чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд автомобилистов, дорожные работники отремонтировали опоры пролетных строений мостового полотна путепровода, а также дорожное покрытие и другие элементы путепровода.
Теперь автомобилисты сэкономят время при поездке в сторону Волгодонска. Также им не придется ехать на разворот на развязку на 1061 км.
Напомним, к июню ростовские дорожники собираются отремонтировать 108 км трассы М-4 «Дон». Для этого им придется работать круглосуточно.