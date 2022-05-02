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Posted 2 мая 2022, 13:20

Published 2 мая 2022, 13:20

Modified 11 сентября 2022, 08:56

Updated 11 сентября 2022, 08:56

После ремонта открыли движение на М-4 на Волгодонской развязке 2 мая

После ремонта открыли движение на М-4 на Волгодонской развязке 2 мая

2 мая 2022, 13:20
Фото: 1MI.
Движение автотранспорта по путепроводу на 1074 км М-4 «Дон» в Ростовской области открыто, сообщается в телеграмме-канале министерства транспорта региона.

Чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд автомобилистов, дорожные работники отремонтировали опоры пролетных строений мостового полотна путепровода, а также дорожное покрытие и другие элементы путепровода.

Теперь автомобилисты сэкономят время при поездке в сторону Волгодонска. Также им не придется ехать на разворот на развязку на 1061 км.

Напомним, к июню ростовские дорожники собираются отремонтировать 108 км трассы М-4 «Дон». Для этого им придется работать круглосуточно.

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#Анна Смирнова#Общество#Новости
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