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Posted 5 мая 2022, 15:01

Published 5 мая 2022, 15:01

Modified 1 октября, 14:54

Updated 1 октября, 14:54

Власти напомнили ростовчанам о бесплатной парковке на Гребном канале

5 мая 2022, 15:01
В мэрии Ростова напомнили жителям и гостям города, где найти бесплатную парковку на тысячу мест у Гребного канала, сообщение опубликовали на портале администрации.

Власти откликнулись на сообщения средств массовой информации о закрытии парковки рядом с комплексом сооружений на Гребном канале и напомнили, что рядом с ним есть три участка бесплатной парковки, оборудованные для паркинга более тысячи автомобилей.

Эти участки находятся рядом с водно-спортивным объектом «Акватория», и водителям нужно пройти всего 300 метров от парковочных площадок до здания администрации Гребного канала.

Напомним, также до Гребного канала можно добраться с помощью троллейбуса № 7, которому добавили количество подвижного состава с 1 мая.

#Общество#Новости
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