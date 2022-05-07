Девять аварий с травмами пассажиров транспорта было в 2022 году

Posted 7 мая 2022, 05:56
Published 7 мая 2022, 05:56
Modified 1 октября, 13:11
Updated 1 октября, 13:11
Отмечается, что наиболее частые случаи травмирования на общественном транспорте происходят с людьми, которые старше 55 лет.
В связи с этим в ГИБДД по Ростовской области обращаются к водителям автобусов, трамваев и других общественных транспортов с настоятельной просьбой соблюдать правила перевозки пассажиров и не допускать того, чтобы в салоне было недопустимое количество людей.
Ранее маршрутка, двигающаяся с Северного в центр Ростова протащила по асфальту пожилую женщину. Пострадавшая просто не успела выйти из транспорта, когда тот тронулся. В итоге женщина, по словам очевидцев, сильно ударилась головой во время падения.
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