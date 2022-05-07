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Posted 7 мая 2022, 05:56

Published 7 мая 2022, 05:56

Modified 1 октября, 13:11

Updated 1 октября, 13:11

Девять аварий с травмами пассажиров транспорта было в 2022 году

Девять аварий с травмами пассажиров транспорта было в 2022 году

7 мая 2022, 05:56
Фото: 1MI
С января 2022 года в Ростове произошло девять ДТП с выпадением пассажиров из общественного транспорта, в результате которых они получили травмы, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Отмечается, что наиболее частые случаи травмирования на общественном транспорте происходят с людьми, которые старше 55 лет.

В связи с этим в ГИБДД по Ростовской области обращаются к водителям автобусов, трамваев и других общественных транспортов с настоятельной просьбой соблюдать правила перевозки пассажиров и не допускать того, чтобы в салоне было недопустимое количество людей.

Ранее маршрутка, двигающаяся с Северного в центр Ростова протащила по асфальту пожилую женщину. Пострадавшая просто не успела выйти из транспорта, когда тот тронулся. В итоге женщина, по словам очевидцев, сильно ударилась головой во время падения.

#Анна Смирнова#Новости
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