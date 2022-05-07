На Дону депутат заработал в 14 раз больше Путина, а чиновников заставят чинить дороги

Posted 7 мая 2022, 15:56
Published 7 мая 2022, 15:56
Modified 1 октября, 15:15
Updated 1 октября, 15:15
Самые состоятельные депутаты
Согласно обнародованным декларациям, самым успешным в плане доходов депутатом в Заксобрании Ростовской области в прошлом году был Евгений Дегтярев. За год ему удалось добавить в семейный бюджет 147,1 миллиона рублей. Более скромную сумму положила в копилку его жена - всего три миллиона рублей.
Следом за Дегтяревым по доходам идет депутат Арутюн Сурмалян. Именно его компании отдали под застройку участок в центре Ростова-на-Дону. У этого народного избранника годовой доход составил 99,2 миллиона рублей.
На третьей строчке расположился Сергей Суховенко с результатом 81,3 миллиона рублей.
Стоит отметить, что президент России Владимир Путин задекларировал доход в 10,2 миллиона рублей по итогам 2021 года.
Чиновники и дороги
Проверяющие органы в Волгодонске обнаружили в переулках Пупкова и Шмутовой, а также на улице Главной значительные дефекты дорожного полотна.
По мнению прокуратуры, обнаруженные ямы и выбоины могли привести к авариям с пострадавшими.
Стоит отметить, что городские чиновники долгое время не занимались вопросом состояния дорог. Теперь же чиновников Волгодонска суд обязал привести дорожное покрытие в порядок.
Кто кого раскрутил?
Бывший партнер по бизнесу олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой Дель Мастро опроверг версию о том, что он якобы незаконно отнял у нее кафе в центре Ростова.
По его словам, они вместе с Бобровниковой и ее мужем открыли магазин, в котором супруг спортсменки был управляющим, а она сама занималась раскруткой сезонного кафе в социальных сетях.
Однако в марте муж Бобровниковой уволился и покинул страну. Позже он вернулся в Россию и потребовал отдать ему летнее кафе, расположенное в парке Революции. Микеле согласился. Он даже оставил там оборудование.
На вопрос же, зачем Бобровникова придумала историю с захватом кафе Дель Мастро сказал, что, вероятно, это такой ход по продвижению нового кафе.
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