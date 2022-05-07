На Дону депутат заработал в 14 раз больше Путина, а чиновников заставят чинить дороги

Согласно обнародованным декларациям, самым успешным в плане доходов депутатом в Заксобрании Ростовской области в прошлом году был Евгений Дегтярев. За год ему удалось добавить в семейный бюджет 147,1 миллиона рублей. Более скромную сумму положила в копилку его жена - всего три миллиона рублей.