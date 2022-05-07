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Posted 7 мая 2022, 15:56

Published 7 мая 2022, 15:56

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

На Дону депутат заработал в 14 раз больше Путина, а чиновников заставят чинить дороги

На Дону депутат заработал в 14 раз больше Путина, а чиновников заставят чинить дороги

7 мая 2022, 15:56
Фото: 1MI
Названы доходы самых богатых депутатов Заксобрания Ростовской области, прокуратура в Волгодонске заставит местных чиновников отремонтировать небезопасные дороги, а в истории с отъемом кафе у олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой появились новые подробности. Картина дня в RostovGazeta.

Самые состоятельные депутаты

Согласно обнародованным декларациям, самым успешным в плане доходов депутатом в Заксобрании Ростовской области в прошлом году был Евгений Дегтярев. За год ему удалось добавить в семейный бюджет 147,1 миллиона рублей. Более скромную сумму положила в копилку его жена - всего три миллиона рублей.

Следом за Дегтяревым по доходам идет депутат Арутюн Сурмалян. Именно его компании отдали под застройку участок в центре Ростова-на-Дону. У этого народного избранника годовой доход составил 99,2 миллиона рублей.

На третьей строчке расположился Сергей Суховенко с результатом 81,3 миллиона рублей.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин задекларировал доход в 10,2 миллиона рублей по итогам 2021 года.

Чиновники и дороги

Проверяющие органы в Волгодонске обнаружили в переулках Пупкова и Шмутовой, а также на улице Главной значительные дефекты дорожного полотна.

По мнению прокуратуры, обнаруженные ямы и выбоины могли привести к авариям с пострадавшими.

Стоит отметить, что городские чиновники долгое время не занимались вопросом состояния дорог. Теперь же чиновников Волгодонска суд обязал привести дорожное покрытие в порядок.

Кто кого раскрутил?

Бывший партнер по бизнесу олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой Дель Мастро опроверг версию о том, что он якобы незаконно отнял у нее кафе в центре Ростова.

По его словам, они вместе с Бобровниковой и ее мужем открыли магазин, в котором супруг спортсменки был управляющим, а она сама занималась раскруткой сезонного кафе в социальных сетях.

Однако в марте муж Бобровниковой уволился и покинул страну. Позже он вернулся в Россию и потребовал отдать ему летнее кафе, расположенное в парке Революции. Микеле согласился. Он даже оставил там оборудование.

На вопрос же, зачем Бобровникова придумала историю с захватом кафе Дель Мастро сказал, что, вероятно, это такой ход по продвижению нового кафе.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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