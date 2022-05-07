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Posted 7 мая 2022, 14:35

Published 7 мая 2022, 14:35

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

Жители ЛДНР получат телефонные номера российской системы +7

Жители ЛДНР получат телефонные номера российской системы +7

7 мая 2022, 14:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
С 7 мая 2022 года абоненты Донецкой и Луганской народных республик смогут звонить по телефону в российской системе нумерации +7. Это позволит им поддерживать связь с родными, находящимися в России.

Рассказывая о нововведении, заместитель главы Минцифры России Дмитрий Ким напомнил, что замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР при осуществлении звонков в РФ связана с заключением договоров о дружбе и сотрудничестве между Россией и республиками. Документы были подписаны после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года заявил о признании Россией суверенитета ЛДНР. Замена кодов стала одним из решений, принятых в рамках реализации заключенных ранее соглашений. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Теперь вызовы и SMS от абонентов донецких и луганских операторов с кодами нумерации +38071 и +38072 будут отображаться в форматах +7(949) и +7(959) соответственно. Информацию о присвоении номера, который начинается с +7, абоненты получат посредством SMS от оператора связи. При этом менять сим-карту не понадобится. Оплата звонков в Россию осуществляется по внутренним тарифам РФ. Номер будет зеркальным к настоящему с совпадением последних семи цифр.

Министр связи ДНР Игорь Халепа выразил благодарность руководству России за помощь в налаживании телефонной связи за пределами республики. Он также сообщил, что считает замену телефонных кодов логичным развитием партнерства в рамках подписанных соглашений.

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