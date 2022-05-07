Жители ЛДНР получат телефонные номера российской системы +7

Теперь вызовы и SMS от абонентов донецких и луганских операторов с кодами нумерации +38071 и +38072 будут отображаться в форматах +7(949) и +7(959) соответственно. Информацию о присвоении номера, который начинается с +7, абоненты получат посредством SMS от оператора связи. При этом менять сим-карту не понадобится. Оплата звонков в Россию осуществляется по внутренним тарифам РФ. Номер будет зеркальным к настоящему с совпадением последних семи цифр.