Пасечник: стать частью РФ является желанием большинства жителей ЛНР

Posted 12 мая 2022, 08:05
Published 12 мая 2022, 08:05
Modified 1 октября, 14:41
Updated 1 октября, 14:41
Он также выразил надежду на то, что ЛНР войдет в состав РФ. При этом он добавил, что население республики выражает подобное желание с 2014 года.
Пасечник также рассказал о тех настроениях, которые владеют жителями освобожденных территорий. Так, первоначально они боялись, что силы Украины вновь придут на их земли. Глава ЛНР сообщил, что их приходится убеждать в том, что этого не произойдет.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что местные власти будут рассматривать потенциальную возможность вхождения в состав России. При этом он подчеркнул, что процесс вхождения будет обсуждаться только после полного освобождения республики от противника.
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