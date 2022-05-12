Ростовский финансист объяснил, почему стоит внимательно инвестировать в акции в мае

«Более или менее неплохо обстоят дела с рублевыми облигациями, но там процент дохода не высокий в среднем это 15% годовых. Если и рассматривать российский акций в качестве инвестиций, то нужно понимать существующие риски: отсутствие на бирже нерезидентов, которые при выходе планируют продать свои активы и уйти из российского рынке, отсутствие возможностей объективно оценивать компании так как многие из них перестали публиковать свои отчеты», — заключает эксперт.