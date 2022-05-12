Ростовский финансист объяснил, почему стоит внимательно инвестировать в акции в мае

Posted 12 мая 2022, 10:32
Published 12 мая 2022, 10:32
Modified 21 февраля, 13:13
Updated 21 февраля, 13:13
Падение курса доллара и ограничение способов оплаты товары и услуг за границей в валюте породили закономерные вопросы о том, куда вложить капитал, когда рубль укрепился. Корреспондент RostovGazeta поговорил с Гайком Труняном о том, почему май 2022 года — не лучшее время для инвестиций в акции.
«Биржа в последние две недели падает и с этим связано много факторов. Основной — это неопределенность с дальнейшей политикой западных стран», — объясняет финансист.
Как частные, так и институциональные инвесторы, говорит Гайк Трунян, ориентируются на анализ данных, когда принимают финансовое решение. Однако это не значит, что выгодная для инвестиций компания сегодня останется такой же через две недели.
«Более или менее неплохо обстоят дела с рублевыми облигациями, но там процент дохода не высокий в среднем это 15% годовых. Если и рассматривать российский акций в качестве инвестиций, то нужно понимать существующие риски: отсутствие на бирже нерезидентов, которые при выходе планируют продать свои активы и уйти из российского рынке, отсутствие возможностей объективно оценивать компании так как многие из них перестали публиковать свои отчеты», — заключает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области чай за неделю подорожал на 28 рублей в мае.