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Posted 12 мая 2022, 06:19

Published 12 мая 2022, 06:19

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

В Азове главврача ЦГБ Бридковского избили при ограблении

12 мая 2022, 06:19
В Ростовской области было совершено нападение на главного врача Центральной городской больницы в Азове Вадима Бридковского, пишет 1Rnd со ссылкой на источник.

По информации издания, грабители забрались в дом главврача и застали владельца. Они на него набросились и избили, чтобы узнать, где лежат ценные вещи.

«Пострадали два человека при нападении. Неизвестные украли 700 тысяч рублей и скрылись», — пишет издание.

Отмечается, что по факту разбоя возбудили уголовное дело. Сейчас идет розыск нападавших.

Ранее житель Морозовска до полусмерти избил полицейского в кафе.

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