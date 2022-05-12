В центре Ростова и на Западном с 12 мая отключат горячую воду на две недели

Posted 12 мая 2022, 04:00
Published 12 мая 2022, 04:00
Modified 11 сентября 2022, 09:35
Updated 11 сентября 2022, 09:35
Тепловые сети проверят на прочность и произведут ремонтные работы в случае, если будут выявлены недочеты. Все это необходимо сделать в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
Таким образом, в домах жителей города, проживающих в центре и в западном жилом массиве, горячей воды на будет до 25 мая. Однако, если в ходе проверки будут выявлены дефекты, то горячую воду отключат на более длительный срок. Касаться это будет отдельных домов, расположенных на отдельных улицах.
Напомним, в Таганроге со среды, 11 мая, будет ограничена подача воды. Проблемы с водоснабжением у жителей города продлятся двое суток. Эти неудобства связаны с ремонтными работами на водоводе.