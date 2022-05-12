В центре Ростова и на Западном с 12 мая отключат горячую воду на две недели

Таким образом, в домах жителей города, проживающих в центре и в западном жилом массиве, горячей воды на будет до 25 мая. Однако, если в ходе проверки будут выявлены дефекты, то горячую воду отключат на более длительный срок. Касаться это будет отдельных домов, расположенных на отдельных улицах.