rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2022, 08:33

Published 16 мая 2022, 08:33

Modified 1 октября, 14:07

Updated 1 октября, 14:07

В Ростове суд обязал поликлинику обеспечить двоих детей-инвалидов лекарствами

16 мая 2022, 08:33
В Ростове-на-Дону двоих детей-инвалидов не обеспечили лекарствами своевременно, заявили в облпрокуратуре.

Дети являются инсулинозависимыми и числятся под наблюдением в поликлинике. Врачебная комиссия назначила определенные препараты, но юные пациенты не смогли получить их своевременно.

Тогда матери пришлось обращаться в прокуратуру, которая подала в суд. Было выставлено требование обеспечить пациентов медикаментами.

В результате все требования удовлетворили.

Ранее губернатор Голубев прокомментировал ситуацию с лекарствами в Ростовской области.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика