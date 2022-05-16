В Ростовской области 2-летняя девочка погибла, выпав из окна днем 15 мая

Posted 16 мая 2022, 14:27
Published 16 мая 2022, 14:27
Modified 11 сентября 2022, 15:17
Updated 11 сентября 2022, 15:17
Днем 15 мая девочка осталась без присмотра взрослых и выпала из окна пятиэтажного дома. Это произошло в поселке Рассвет Аксайского района.
От полученных ранений двухлетний ребенок скончался, сейчас устанавливаются все обстоятельства. Уже опросили родственников и очевидцев.
Местные жителям напомнили, что дети опираются на москитную сетку, не понимая опасности. Она не выдерживает и они выпадают.
Жителей региона призвали не оставлять детей одних дома с открытыми окнами.