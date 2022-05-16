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Posted 16 мая 2022, 14:27

Published 16 мая 2022, 14:27

Modified 11 сентября 2022, 15:17

Updated 11 сентября 2022, 15:17

В Ростовской области 2-летняя девочка погибла, выпав из окна днем 15 мая

В Ростовской области 2-летняя девочка погибла, выпав из окна днем 15 мая

16 мая 2022, 14:27
Фото: 1MI.
В Ростовской области началась проверка из-за гибели девочки при падении с высоты, сообщили в региональном УСКР.

Днем 15 мая девочка осталась без присмотра взрослых и выпала из окна пятиэтажного дома. Это произошло в поселке Рассвет Аксайского района.

От полученных ранений двухлетний ребенок скончался, сейчас устанавливаются все обстоятельства. Уже опросили родственников и очевидцев.

Местные жителям напомнили, что дети опираются на москитную сетку, не понимая опасности. Она не выдерживает и они выпадают.

Жителей региона призвали не оставлять детей одних дома с открытыми окнами.

Ранее в Таганроге 12-летний мальчик едва не погиб, выпав из окна на втором этаже.

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