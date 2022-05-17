В Ростовской области объявили о снятии части коронавирусных ограничений с 16 мая

Posted 17 мая 2022, 06:45
Published 17 мая 2022, 06:45
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
О том, что ограничения отменены стало известно 16 мая. Брагина заявила, что сняты все ограничения в России, которые касаются детского отдыха и были введены за последние два года. Теперь лагеря для детей могут быть заполнены на 100%.
Стоит отметить, что ранее детские лагеря работали в закрытом режиме, был введен запрет на выход и выезд проживающих там детей. Весь персонал лагерей обследовался на ковид перед тем, как заезжала следующая смена. Были и другие ограничения, которые теперь отменили.
Напомним, на 16 мая в Ростовской области зафиксировано свыше 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выявлены новые случаи в 35 городах и районах региона.
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