Тело убитой в Ростове многодетной матери подозреваемый хотел замуровать в цемент

Posted 18 мая 2022, 16:53
Published 18 мая 2022, 16:53
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
Так, жительница Ростова, которая должна была вернуться с работы, пропала 14 мая. Через несколько суток ее обнаружили мертвой в одном из гаражей.
На теле несчастной женщины нашли следы 15 ножевых ранений. Подозреваемый в ее убийстве ударил ростовчанку топором по голове. После этого он хотел залить ее тело цементом.
Таким образом, он надеялся, видимо, что ее еще не скоро обнаружат. Тело женщины нашли в еще не успевшем застыть цементном растворе.
Ранее стал известен подозреваемый в расправе над многодетной матерью в Ростове. Им оказался 28-летний местный житель. На данный момент его ищут сотрудники правоохранительных органов.
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