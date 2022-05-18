У остановок городской электрички в Ростове появилось звуковое оповещение

Posted 18 мая 2022, 14:47
Published 18 мая 2022, 14:47
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
Отечественные устройства оповещения призваны озвучивать расписание пассажирских и пригородных поездов. Каждый день происходит обновление прокручиваемой записи, которая создается исходя из графиков движения составов.
Таким образом, пассажиры смогут получить актуальную информацию. Однако в случае форс-мажоров можно будет запустить оперативную запись.
Ранее суд обязал бывшего директора управления благоустройства Таганрога выплатить штраф из-за подлога и злоупотребления служебным положением. Экс-директор принял остановочные комплексы. При этом он их не проверял.
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