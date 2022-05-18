В Ростове орудует парковочная мафия и утвердили прейскурант в туалет

Posted 18 мая 2022, 15:31
Published 18 мая 2022, 15:31
Modified 1 октября, 14:09
Updated 1 октября, 14:09
Один человек умер в Ростовской области после укуса клеща. Причина смерти - Крымская геморрагическая лихорадка, перенесенная от членистоногого.
Отмечается, что в общей сложности этой весной в регионе произошло два случая такой лихорадк в Новошахтинском и Пролетарском районе.
Всего же в текущем году года из-за укусов клещей в больницы Ростовской области обратились 979 пациента. При этом почти половина из них - дети (409 человек). Отмечается, что в прошлом году за аналогичный период укушенных было больше.
На рынке «Темерник» в Ростове промышляет парковочная мафия. Об этом владелец рынка сообщил на встрече с прокурором города Олегом Фрикелем. По словам директора, мафия собирает с водителей деньги за парковку рядом с рынком уже десять лет.
Ежедневно на рынок приезжают на машинах сотни человек. Если автовладельцы отказываются платить, то бандиты им разбивают стекла и прокалывают шины.
Более того, бизнесмен подчеркнул, что за все это время никто не принимал меры по ликвидации незаконной деятельности мафии.
В свою очередь прокурор города пообещал директору «Темерника», что этим вопросом займется прокурор Первомайского района.
Появились расценки на посещение уличных туалетов в Ростове. Их обнародовала мэрия города.
Так, согласно прайс-листа, одно посещение общественного туалета в Ростове будет стоить 20 рублей. Тариф постановил утвердить глава города Алексей Логвиненко.
Расплачиваться за посещение уличных туалетов жителям и гостям донской столицы придется наличными средствами.
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