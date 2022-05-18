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Posted 18 мая 2022, 15:31

Published 18 мая 2022, 15:31

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

В Ростове орудует парковочная мафия и утвердили прейскурант в туалет

18 мая 2022, 15:31
В Ростовской области один человек стал жертвой укуса клеща, заразившись смертельной болезнью, с ростовчан собирают деньги за парковку на рынке, а еще были обнародованы тарифы за посещение туалетов. Картина дня в RostovGazeta.

Смертоносный клещ

Один человек умер в Ростовской области после укуса клеща. Причина смерти - Крымская геморрагическая лихорадка, перенесенная от членистоногого.

Отмечается, что в общей сложности этой весной в регионе произошло два случая такой лихорадк в Новошахтинском и Пролетарском районе.

Всего же в текущем году года из-за укусов клещей в больницы Ростовской области обратились 979 пациента. При этом почти половина из них - дети (409 человек). Отмечается, что в прошлом году за аналогичный период укушенных было больше.

Мафия не дремлет

На рынке «Темерник» в Ростове промышляет парковочная мафия. Об этом владелец рынка сообщил на встрече с прокурором города Олегом Фрикелем. По словам директора, мафия собирает с водителей деньги за парковку рядом с рынком уже десять лет.

Ежедневно на рынок приезжают на машинах сотни человек. Если автовладельцы отказываются платить, то бандиты им разбивают стекла и прокалывают шины.

Более того, бизнесмен подчеркнул, что за все это время никто не принимал меры по ликвидации незаконной деятельности мафии.

В свою очередь прокурор города пообещал директору «Темерника», что этим вопросом займется прокурор Первомайского района.

По 20 рублей с носа

Появились расценки на посещение уличных туалетов в Ростове. Их обнародовала мэрия города.

Так, согласно прайс-листа, одно посещение общественного туалета в Ростове будет стоить 20 рублей. Тариф постановил утвердить глава города Алексей Логвиненко.

Расплачиваться за посещение уличных туалетов жителям и гостям донской столицы придется наличными средствами.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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