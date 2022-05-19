Хронология событий «Азовстали»: как проходили бои и сколько боевиков сдались в плен

Украинские боевики, которые держали оборону на территории предприятия «Азовсталь», сдаются в плен. Какие последние новости о заводе в Мариуполе и что здесь происходит, в материале RostovGazeta.

Боевики на «Азовстали» Российская сторона 24 февраля начала спецоперацию на Украине, в которой также помогают войска ЛДНР. Все это время армия освобождает от украинских боевиков один населенный пункт за другим. В том числе удалось освободить Мариуполь, в результате чего тысячи боевиков спрятались на территории предприятия «Азовсталь», которое находится в промзоне. За счет сложной системы глубоких подземных укрытий и коммуникаций военные превратили его в форт. Сколько человек на «Азовстали» В середине апреля, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, на предприятии находились примерно две тысячи боевиков. Министр отмечал, что уже можно было начинать приводить в порядок территорию города и возвращать жильцов. Глава государства Владимир Путин заявил, что штурм завода проводить нельзя, так как это риск для жизни военных. Он поручил полностью заблокировать промзону. Боевики с «Азовстали» решили сдаться в плен Минобороны сообщило, что 16 мая удалось договориться с украинскими военными о том, чтобы вывезти раненых. Всех доставляют в больницу в Новоазовске, где они получают медицинскую помощь. Вместе с этим боевики запрещенной в РФ группировки «Азов» стали сдаваться плен. С 16 числа на это решились 1,7 тысячи человек. Между тем, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что завод покинули больше половины представителей нацформирований. Они уходили с территории с поднятым белым флагом. Ростовские СМИ писали, что пленных якобы привезли в Таганрог. Но собственный источник RostovGazeta эту информацию не подтвердил, заявив, что военные находятся в другом регионе. У них взяли интервью, в котором они заявили, что их обеспечили жильем, питанием и медпомощью. Все пленные остались удовлетворены условиями содержания. При этом ранее на Украине заявили, что ростовская авиация мешает эвакуации боевиков с «Азовстали».