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Posted 19 мая 2022, 13:39

Published 19 мая 2022, 13:39

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Хронология событий «Азовстали»: как проходили бои и сколько боевиков сдались в плен

19 мая 2022, 13:39
Украинские боевики, которые держали оборону на территории предприятия «Азовсталь», сдаются в плен. Какие последние новости о заводе в Мариуполе и что здесь происходит, в материале RostovGazeta.

Боевики на «Азовстали»

Российская сторона 24 февраля начала спецоперацию на Украине, в которой также помогают войска ЛДНР. Все это время армия освобождает от украинских боевиков один населенный пункт за другим.

В том числе удалось освободить Мариуполь, в результате чего тысячи боевиков спрятались на территории предприятия «Азовсталь», которое находится в промзоне. За счет сложной системы глубоких подземных укрытий и коммуникаций военные превратили его в форт.

Сколько человек на «Азовстали»

В середине апреля, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, на предприятии находились примерно две тысячи боевиков. Министр отмечал, что уже можно было начинать приводить в порядок территорию города и возвращать жильцов.

Глава государства Владимир Путин заявил, что штурм завода проводить нельзя, так как это риск для жизни военных. Он поручил полностью заблокировать промзону.

Боевики с «Азовстали» решили сдаться в плен

Минобороны сообщило, что 16 мая удалось договориться с украинскими военными о том, чтобы вывезти раненых. Всех доставляют в больницу в Новоазовске, где они получают медицинскую помощь.

Вместе с этим боевики запрещенной в РФ группировки «Азов» стали сдаваться плен. С 16 числа на это решились 1,7 тысячи человек.

Между тем, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что завод покинули больше половины представителей нацформирований. Они уходили с территории с поднятым белым флагом.

Ростовские СМИ писали, что пленных якобы привезли в Таганрог. Но собственный источник RostovGazeta эту информацию не подтвердил, заявив, что военные находятся в другом регионе.

У них взяли интервью, в котором они заявили, что их обеспечили жильем, питанием и медпомощью. Все пленные остались удовлетворены условиями содержания.

При этом ранее на Украине заявили, что ростовская авиация мешает эвакуации боевиков с «Азовстали».

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