Хронология событий «Азовстали»: как проходили бои и сколько боевиков сдались в плен

Posted 19 мая 2022, 13:39
Published 19 мая 2022, 13:39
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
Российская сторона 24 февраля начала спецоперацию на Украине, в которой также помогают войска ЛДНР. Все это время армия освобождает от украинских боевиков один населенный пункт за другим.
В том числе удалось освободить Мариуполь, в результате чего тысячи боевиков спрятались на территории предприятия «Азовсталь», которое находится в промзоне. За счет сложной системы глубоких подземных укрытий и коммуникаций военные превратили его в форт.
В середине апреля, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, на предприятии находились примерно две тысячи боевиков. Министр отмечал, что уже можно было начинать приводить в порядок территорию города и возвращать жильцов.
Глава государства Владимир Путин заявил, что штурм завода проводить нельзя, так как это риск для жизни военных. Он поручил полностью заблокировать промзону.
Минобороны сообщило, что 16 мая удалось договориться с украинскими военными о том, чтобы вывезти раненых. Всех доставляют в больницу в Новоазовске, где они получают медицинскую помощь.
Вместе с этим боевики запрещенной в РФ группировки «Азов» стали сдаваться плен. С 16 числа на это решились 1,7 тысячи человек.
Между тем, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что завод покинули больше половины представителей нацформирований. Они уходили с территории с поднятым белым флагом.
Ростовские СМИ писали, что пленных якобы привезли в Таганрог. Но собственный источник RostovGazeta эту информацию не подтвердил, заявив, что военные находятся в другом регионе.
У них взяли интервью, в котором они заявили, что их обеспечили жильем, питанием и медпомощью. Все пленные остались удовлетворены условиями содержания.
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