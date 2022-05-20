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Логвиненко «обскакал» по доходам Голубева, а порт Ростова переедет на Левбердон

20 мая 16:40
Фото: Pixino
АО «Ростовский порт» обязали переехать на левый берег Дона, в ФК «Ростов» опровергли слухи о переезде в Саранск, а глава Ростовской области Василий Голубев и сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко отчитались о доходах за 2021 год. Картина дня в RostovGazeta.

Все на Левбердон

В течение двух лет с момента получения разрешения на строительство компанию «Ростовский порт» правительство региона обязало перенести свои мощности с промышленной зоны «Заречная» на левый берег реки Дон.

Таким образом, к 2025 году компании предстоит на левом берегу построить необходимую инфраструктуру: причальную стенку, склады, погрузочные площадки, а также подвести железнодорожные пути.

Также сообщается, что земельные участки, на которых расположен сейчас порт, до конца 2025 года будут вычеркнуты из территории морского порта Ростова.

Любовь болельщиков

Перебазирование футбольного клуба «Ростов» в Саранск не будет. В ФК опровергли эти слухи. В пресс-службе клуба сказали, что данная информация действительно появилась в СМИ, но они к ней не имеют никакого отношения.

В футбольном клубе подчеркнули, что скоро сто лет, как команда появилась в Ростове. Кроме того, в пресс-службе сказали, что не променяют любовь ростовских болельщиков ни за какие блага.

Посещаемость стадиона на играх команды является ключевой причиной, почему клуб даже не рассматривает возможность переезда, добавили в ФК.

Фото: ФК «Ростов»

Финансы не поют романсы

Стало известно, сколько заработали в 2021 году первые лица Ростовской области.

Так глава региона Василий Голубев, согласно опубликованной декларации в прошлом году получил 7,75 миллиона рублей дохода. Это на 200 тысяч рублей больше, чем он заработал в предшествующем году.

Стоит отметить, что основным добытчиком в семье Голубева в 2021 году была жена. Она внесла в семейный бюджет 54,2 миллиона рублей, что в семь раз больше, чем внес муж.

В собственности у Голубева имеются: пять земельных участков площадью, пять жилых домов и несколько нежилых зданий.

Сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко в прошлом году заработал больше Голубева - 8,1 миллиона рублей. Однако его доходы существенно сократились по сравнению с 2020 годом.

Глава администрации, как и Голубев не автолюбитель. У него нет машины. Да и недвижимость у него в пользовании. Это дом и участок площадью 623 квадратных метра.

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