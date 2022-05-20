Логвиненко «обскакал» по доходам Голубева, а порт Ростова переедет на Левбердон

В течение двух лет с момента получения разрешения на строительство компанию «Ростовский порт» правительство региона обязало перенести свои мощности с промышленной зоны «Заречная» на левый берег реки Дон.
Таким образом, к 2025 году компании предстоит на левом берегу построить необходимую инфраструктуру: причальную стенку, склады, погрузочные площадки, а также подвести железнодорожные пути.
Также сообщается, что земельные участки, на которых расположен сейчас порт, до конца 2025 года будут вычеркнуты из территории морского порта Ростова.
Перебазирование футбольного клуба «Ростов» в Саранск не будет. В ФК опровергли эти слухи. В пресс-службе клуба сказали, что данная информация действительно появилась в СМИ, но они к ней не имеют никакого отношения.
В футбольном клубе подчеркнули, что скоро сто лет, как команда появилась в Ростове. Кроме того, в пресс-службе сказали, что не променяют любовь ростовских болельщиков ни за какие блага.
Посещаемость стадиона на играх команды является ключевой причиной, почему клуб даже не рассматривает возможность переезда, добавили в ФК.
Стало известно, сколько заработали в 2021 году первые лица Ростовской области.
Так глава региона Василий Голубев, согласно опубликованной декларации в прошлом году получил 7,75 миллиона рублей дохода. Это на 200 тысяч рублей больше, чем он заработал в предшествующем году.
Стоит отметить, что основным добытчиком в семье Голубева в 2021 году была жена. Она внесла в семейный бюджет 54,2 миллиона рублей, что в семь раз больше, чем внес муж.
В собственности у Голубева имеются: пять земельных участков площадью, пять жилых домов и несколько нежилых зданий.
Сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко в прошлом году заработал больше Голубева - 8,1 миллиона рублей. Однако его доходы существенно сократились по сравнению с 2020 годом.
Глава администрации, как и Голубев не автолюбитель. У него нет машины. Да и недвижимость у него в пользовании. Это дом и участок площадью 623 квадратных метра.