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Posted 20 мая 2022, 08:07

Published 20 мая 2022, 08:07

Modified 1 октября, 13:28

Updated 1 октября, 13:28

Мишустин выделил дополнительные деньги для простаивающего в Ростове аэропорта Платов

20 мая 2022, 08:07
В федеральном правительстве увеличили объем компенсации ростовскому Платову и еще 10 аэропортам из-за запрета полетов над югом России, постановление появилось на портале Правительства РФ.

Согласно постановлению, подписанному в четверг, 19 мая, федеральные власти увеличат объем материальной поддержки, выделенной 11 аэропортам юга России, в том числе аэропорту Платов в Ростове-на-Дону.

Если раньше компенсация из-за прекращения деятельности составляла 1,5 миллиарда рублей, то к настоящему моменту объем средств увеличили вдвое, почти до 3,1 миллиарда рублей.

«Решение позволит сохранить инфраструктуру аэропортов и квалифицированный персонал», — прокомментировали в пресс-службе федерального правительства.

Ранее ограничения полетов гражданской авиации в Ростовской области и других субъектах юга России продлили до 25 мая.

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