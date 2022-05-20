Мишустин выделил дополнительные деньги для простаивающего в Ростове аэропорта Платов

Posted 20 мая 2022, 08:07
Published 20 мая 2022, 08:07
Modified 1 октября, 13:28
Updated 1 октября, 13:28
Согласно постановлению, подписанному в четверг, 19 мая, федеральные власти увеличат объем материальной поддержки, выделенной 11 аэропортам юга России, в том числе аэропорту Платов в Ростове-на-Дону.
Если раньше компенсация из-за прекращения деятельности составляла 1,5 миллиарда рублей, то к настоящему моменту объем средств увеличили вдвое, почти до 3,1 миллиарда рублей.
«Решение позволит сохранить инфраструктуру аэропортов и квалифицированный персонал», — прокомментировали в пресс-службе федерального правительства.
Ранее ограничения полетов гражданской авиации в Ростовской области и других субъектах юга России продлили до 25 мая.
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