Рост экономики России упомянут в проекте «20 главных событий России за 20 лет»

Такой рост экономики привел к увеличению реальных доходов населения и снижению уровня бедности. Число тех, кто жил за чертой бедности, сократилось с 29% (2000 год) до 13% (2007 год). Оздоровление экономики стало возможным, в частности, благодаря реформе налогообложения. Общее число налогов на деятельность предприятий сократилось. Нагрузка на участников рынка к 2006 году снизилась с 35% до 27,5%. Это привело в том числе к тому, что предприятия перестали скрывать доходы, и это, в свою очередь, сказалось на увеличении объемов сбора налогов по стране.