Рост экономики России упомянут в проекте «20 главных событий России за 20 лет»

Социологи, журналисты и политические аналитики выяснили, какие эпизоды современной истории оказали наибольшее влияние на жизнь молодежи. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респонденты — граждане от 18 до 35 лет, пишет mkset.ru.
Начиная с конца 90-х годов прошлого века в России стал меняться политический и экономический курс. Благодаря этому в стране начался существенный рост ВВП. Таким образом, уже в 2000 году он достиг почти 10%, а позже колебался от 5% до 8% в год. Одновременно начался подъем производства в сферах тяжелой и легкой промышленности, пищевой отрасли, строительстве. Например, рост производства в обрабатывающей промышленности к 2007 году составил 77%. Сфера производства машин и оборудования продемонстрировала индекс роста в 91%.
Такой рост экономики привел к увеличению реальных доходов населения и снижению уровня бедности. Число тех, кто жил за чертой бедности, сократилось с 29% (2000 год) до 13% (2007 год). Оздоровление экономики стало возможным, в частности, благодаря реформе налогообложения. Общее число налогов на деятельность предприятий сократилось. Нагрузка на участников рынка к 2006 году снизилась с 35% до 27,5%. Это привело в том числе к тому, что предприятия перестали скрывать доходы, и это, в свою очередь, сказалось на увеличении объемов сбора налогов по стране.
К тому же основное налоговое бремя легло на тех, кто получал максимальные прибыли, а именно на нефтяной сектор. Удачная конъюнктура, с учетом высоких мировых цен на углеводороды, позволила сбалансировать интересы всех участников процесса.
Хотя в конце 2014 года из-за падения курса рубля в России начался валютный и социально-экономический кризис, подогретый резким падением цен на нефть, уже в 2017 году за счет мер государственного регулирования рост ВВП ускорился, а темпы инфляции значительно снизились. При этом положение на рынке труда заметно улучшилось, а зарплаты увеличились.
Динамика развития и способность к быстрому восстановлению сделали экономику РФ мобильной и готовой к любым внешним вызовам. Добавим к этому надежный фундамент, социальную ответственность государства — и можем считать это готовой формулой российской экономической стабильности.