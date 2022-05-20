Ростовский порт перенесут на левый берег Дона с промзоны «Заречная» до 2025 года

Во вторник, 17 мая, губернатор Василий Голубев подписал распоряжение, согласно которому АО «Ростовский порт» должен будет в течение двух лет с момента получения разрешения на строительство не только возвести, но и перенести на левый берег Дона свою инфраструктуру. Речь в частности идет о причальной стенке, прикордонных и тыловых складах, грузовых площадках, инженерных сооружениях и железнодорожных путях.
«Обеспечить перенос портовых мощностей с первого грузового района АО „Ростовский порт“ в промзону „Заречная“ в течение двух лет после получения разрешения на строительство», — указано в постановлении.
При этом сообщается, что земельные участки порта по улице Береговой, 30 также будут исключены из территории морского порта Ростова до 1 декабря 2025 года. Для реализации этих мероприятий правительство выделило порту в аренду участки на 1-й Луговой площадью 14,6 гектара на десять лет.
Ранее в Ростовской области предсказали рост грузооборота из-за санкции, как только акватория Азовского моря будет открыта.