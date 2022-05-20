Ростовский порт перенесут на левый берег Дона с промзоны «Заречная» до 2025 года

Во вторник, 17 мая, губернатор Василий Голубев подписал распоряжение, согласно которому АО «Ростовский порт» должен будет в течение двух лет с момента получения разрешения на строительство не только возвести, но и перенести на левый берег Дона свою инфраструктуру. Речь в частности идет о причальной стенке, прикордонных и тыловых складах, грузовых площадках, инженерных сооружениях и железнодорожных путях.