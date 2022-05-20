rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сильные дожди с градом и грозой обещают в Ростовской области 21 и 22 мая

20 мая 16:06
Фото: Pixabay
В Ростовской области в выходные дни, 21 и 22 мая, метеорологи прогнозируют дожди, сообщили в Гидрометцентре.

Так, днем в субботу, 21 мая, в донском регионе пройдут сильные дожди, возможно, с градом. А 22 мая дождь в Ростовской области будет местами. В этот день ожидается гроза.

В Ростове в эти дни также будет пасмурно. В субботу задует сильный ветер, скорость которого будет достигать 9 метров в секунду. Он немного стихнет только к вечеру 22 мая.

В среднем температура воздуха днем в выходные в донской столице будет составлять +20 градусов. В ночь на 21 мая похолодает до +12 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в Ростовской области установится сезон дождей, который завершится только к 24 мая.

Материалы по теме
В Ростове ожидается прохладная и дождливая погода на рабочей неделе с 16 и до 20 мая
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00