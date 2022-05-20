Сильные дожди с градом и грозой обещают в Ростовской области 21 и 22 мая

Так, днем в субботу, 21 мая, в донском регионе пройдут сильные дожди, возможно, с градом. А 22 мая дождь в Ростовской области будет местами. В этот день ожидается гроза.
В Ростове в эти дни также будет пасмурно. В субботу задует сильный ветер, скорость которого будет достигать 9 метров в секунду. Он немного стихнет только к вечеру 22 мая.
В среднем температура воздуха днем в выходные в донской столице будет составлять +20 градусов. В ночь на 21 мая похолодает до +12 градусов.
Ранее синоптики сообщили, что в Ростовской области установится сезон дождей, который завершится только к 24 мая.