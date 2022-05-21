Светомузыкальный фонтан на Аллее Роз в Ростове заработал 21 мая

«Там молодёжи на скейтах велосипедах — море, и все по фонтанам едут и прыгают как дикари», — посетовали горожане, вспомнив, что в прошлом у аналогичного фонтана в парке «Левобережном» поставили ограждение после происшествия с ребенком, а также защитили его от набега «купальщиков».