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Светомузыкальный фонтан на Аллее Роз в Ростове заработал 21 мая

21 мая 13:06
Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону
В Ростове светомузыкальный фонтан на Аллее Роз запустили в работу за 10 дней до церемонии открытия, комментарии об этом появились в соцсети «ВКонтакте».

Один из жителей Ростова-на-Дону в пятницу, 20 мая, поделился видео, на котором изображено светомузыкальное шоу фонтана. Местный житель утверждает, что кадры были отсняты в Аллее Роз, где после реставрации начал работать обновленный фонтан парка Плевен.

Его обещали открыть весной 2022 года, но работы затянулись, и официальное открытие состоится 1 июня.

Однако ростовчане не впечатлил вид обновленного плоскостного фонтана.

«Мне старый больше нравился», — заметил один из местных жителей.

«Там молодёжи на скейтах велосипедах — море, и все по фонтанам едут и прыгают как дикари», — посетовали горожане, вспомнив, что в прошлом у аналогичного фонтана в парке «Левобережном» поставили ограждение после происшествия с ребенком, а также защитили его от набега «купальщиков».

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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