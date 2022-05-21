Светомузыкальный фонтан на Аллее Роз в Ростове заработал 21 мая

Один из жителей Ростова-на-Дону в пятницу, 20 мая, поделился видео, на котором изображено светомузыкальное шоу фонтана. Местный житель утверждает, что кадры были отсняты в Аллее Роз, где после реставрации начал работать обновленный фонтан парка Плевен.
Его обещали открыть весной 2022 года, но работы затянулись, и официальное открытие состоится 1 июня.
Однако ростовчане не впечатлил вид обновленного плоскостного фонтана.
«Мне старый больше нравился», — заметил один из местных жителей.
«Там молодёжи на скейтах велосипедах — море, и все по фонтанам едут и прыгают как дикари», — посетовали горожане, вспомнив, что в прошлом у аналогичного фонтана в парке «Левобережном» поставили ограждение после происшествия с ребенком, а также защитили его от набега «купальщиков».