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Posted 23 мая 2022, 15:54

Published 23 мая 2022, 15:54

Modified 1 октября, 14:28

Updated 1 октября, 14:28

Мэрия Ростова утвердила проект строительства аквапарка на левом берегу Дона

23 мая 2022, 15:54
В Ростове-на-Дону бизнесмену Геворгу Карапетяну одобрили проект строительства аквапарка на площади 7,76 гектара на левом берегу Дона, данные об этом появились на портале мэрии города.

Согласно данным постановления власти города утвердили документацию о планировке участка по улице Левобережной от № 1 до № 7б. Общая площадь участка под планировку составила более 7,7 гектара земли (77,6 тысячи квадратных метров), из которых под зону общественно-делового назначения выделили 5,4 гектара, еще 2,3 гектара выделили под дороги и объекты озеленения, а также парковку на 1250 машиномест.

Напомним, о передаче участка под аквапарк стало известно еще летом прошлого года, когда Карапетян выкупил аквапарк у бизнесмена Андрея Фоменко. Еще в 2017 году губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказывал о планах строительства аквапарка на пять тысяч посетителей около «Ростов-Арены», однако проект так и не был закончен.

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