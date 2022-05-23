Мэрия Ростова утвердила проект строительства аквапарка на левом берегу Дона

Posted 23 мая 2022, 15:54
Published 23 мая 2022, 15:54
Modified 1 октября, 14:28
Updated 1 октября, 14:28
Согласно данным постановления власти города утвердили документацию о планировке участка по улице Левобережной от № 1 до № 7б. Общая площадь участка под планировку составила более 7,7 гектара земли (77,6 тысячи квадратных метров), из которых под зону общественно-делового назначения выделили 5,4 гектара, еще 2,3 гектара выделили под дороги и объекты озеленения, а также парковку на 1250 машиномест.
Напомним, о передаче участка под аквапарк стало известно еще летом прошлого года, когда Карапетян выкупил аквапарк у бизнесмена Андрея Фоменко. Еще в 2017 году губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказывал о планах строительства аквапарка на пять тысяч посетителей около «Ростов-Арены», однако проект так и не был закончен.
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