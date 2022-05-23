Мэрия Ростова утвердила проект строительства аквапарка на левом берегу Дона

Напомним, о передаче участка под аквапарк стало известно еще летом прошлого года, когда Карапетян выкупил аквапарк у бизнесмена Андрея Фоменко. Еще в 2017 году губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказывал о планах строительства аквапарка на пять тысяч посетителей около «Ростов-Арены», однако проект так и не был закончен.