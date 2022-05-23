Новый ЖК на Нансена в Ростове затапливают ливни из-за котлована во дворе

Полностью строительство должно завершиться в конце текущего года, однако в достроенные дома люди уже заехали и столкнулись с первыми проблемами. Так, они жалуются на то, что из-за большого огороженного котлована в центре одного двора после ливней вода стала протекать в подвалы. Кроме того, из-за этого нельзя пользоваться грузовым лифтом.