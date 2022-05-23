Новый ЖК на Нансена в Ростове затапливают ливни из-за котлована во дворе

Posted 23 мая 2022, 07:13
Published 23 мая 2022, 07:13
Modified 11 сентября 2022, 16:51
Updated 11 сентября 2022, 16:51
Застройщиком комплекса является краснодарская компания «АльфаСтройИнвест». Новый ЖК состоит из трех домов.
Полностью строительство должно завершиться в конце текущего года, однако в достроенные дома люди уже заехали и столкнулись с первыми проблемами. Так, они жалуются на то, что из-за большого огороженного котлована в центре одного двора после ливней вода стала протекать в подвалы. Кроме того, из-за этого нельзя пользоваться грузовым лифтом.
На месте котлована размещалась подстанция. Отмечается, что земля, где находится яма, принадлежит «Донэнерго». А застройщик сообщает, что открытая яма будет ликвидирована только на заключительном этапе строительства.
Напомним, 21-22 мая в донском регионе ураганный ветер повалил десятки деревьев.
Дождь стал причиной подтопления пятнадцати хуторов и населенных пунктов в Азовском районе. В Таганроге из-за повышения уровня воды затопило порт, а часть кораблей не смогла пришвартоваться.