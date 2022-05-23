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Posted 23 мая 2022, 07:13

Published 23 мая 2022, 07:13

Modified 11 сентября 2022, 16:51

Updated 11 сентября 2022, 16:51

Новый ЖК на Нансена в Ростове затапливают ливни из-за котлована во дворе

23 мая 2022, 07:13
Строящийся новый жилищный комплекс «Скай Парк», который расположен на улице Нансена, начало затапливать водой, пишет 161.

Застройщиком комплекса является краснодарская компания «АльфаСтройИнвест». Новый ЖК состоит из трех домов.

Полностью строительство должно завершиться в конце текущего года, однако в достроенные дома люди уже заехали и столкнулись с первыми проблемами. Так, они жалуются на то, что из-за большого огороженного котлована в центре одного двора после ливней вода стала протекать в подвалы. Кроме того, из-за этого нельзя пользоваться грузовым лифтом.

На месте котлована размещалась подстанция. Отмечается, что земля, где находится яма, принадлежит «Донэнерго». А застройщик сообщает, что открытая яма будет ликвидирована только на заключительном этапе строительства.

Напомним, 21-22 мая в донском регионе ураганный ветер повалил десятки деревьев.

Дождь стал причиной подтопления пятнадцати хуторов и населенных пунктов в Азовском районе. В Таганроге из-за повышения уровня воды затопило порт, а часть кораблей не смогла пришвартоваться.

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#Анна Смирнова#Общество#Новости
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