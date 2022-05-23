Понтонный мост на Зеленый остров в Ростове открыли для транспорта в обе стороны

Posted 23 мая 2022, 10:46
Published 23 мая 2022, 10:46
Modified 1 октября, 13:05
Updated 1 октября, 13:05
Мост был перекрыт накануне. По нему разрешалось переходить только пешеходам.
В темное время суток поднялась одна из секций моста. Произошло это из-за очень сильного ветра, за счет которого вырос уровень воды в реке Дон.
Сейчас уровень реки пришел в норму и движение было возобновлено. Теперь проехать по мосту можно в обе стороны, заверили в администрации.
Ранее ГК «Автодор» объявил об открытии движения по новому мосту у населенного пункта Ленина. Также возобновлено движение машин по трассе М-4 «Дон» в районе 1077-го километра, где ранее проводились строительные работы.
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