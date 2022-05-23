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Posted 23 мая 2022, 12:50

Published 23 мая 2022, 12:50

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Ветер в Ростове-на-Дону повалил деревья на дороги и повредил автомобиль

23 мая 2022, 12:50
В Ростове-на-Дону от горожан поступило 73 обращения из-за происшествий, связанных с сильным ветром, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Ураганный ветер бушевал на прошедших выходных. Он валил деревья, ломал ветки и аварийные конструкции.

В одном из случаев дерево упало на автомобиль, еще три упавших дерева заблокировали дороги. В данный момент удалось ликвидировать более 60 инцидентов.

«На контроле остается устранение последствий еще пять происшествий. Неблагоприятная погода сохранится в Ростове еще как минимум сутки», — предупредил градоначальник.

Он попросил водителей не оставлять машины под деревьями.

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