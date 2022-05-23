Ветер в Ростове-на-Дону повалил деревья на дороги и повредил автомобиль

Posted 23 мая 2022, 12:50
Published 23 мая 2022, 12:50
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
Ураганный ветер бушевал на прошедших выходных. Он валил деревья, ломал ветки и аварийные конструкции.
В одном из случаев дерево упало на автомобиль, еще три упавших дерева заблокировали дороги. В данный момент удалось ликвидировать более 60 инцидентов.
«На контроле остается устранение последствий еще пять происшествий. Неблагоприятная погода сохранится в Ростове еще как минимум сутки», — предупредил градоначальник.
Он попросил водителей не оставлять машины под деревьями.