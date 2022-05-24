Волонтеры начнут реставрацию мозаичного фонтана «Лиры» в Ростове с 11 июня

В правительстве рассказали, что на первом этапе работ волонтеры проведут снятие штукатурки, чтобы очистить фонтан до слоя оригинальной мозаики. Затем последуют работы по замене керамогранита на внешней части чаши фонтана, после завершения всех восстановительных работ ростовчане и гости города смогут увидеть фонтан в том виде, в котором он был создан.