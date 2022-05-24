Волонтеры начнут реставрацию мозаичного фонтана «Лиры» в Ростове с 11 июня

Уже во второй декаде июня общественники и волонтеры начнет реставрацию мозаичного фонтана «Лиры», расположенного на одной из самых оживленных пешеходных улиц Ростова — Пушкинской.
В правительстве рассказали, что на первом этапе работ волонтеры проведут снятие штукатурки, чтобы очистить фонтан до слоя оригинальной мозаики. Затем последуют работы по замене керамогранита на внешней части чаши фонтана, после завершения всех восстановительных работ ростовчане и гости города смогут увидеть фонтан в том виде, в котором он был создан.
Работы займут больше 2,5 месяцев и закончатся 4 сентября. Всех участников мероприятий по реставрации «Лир» обеспечат экипировкой, для того, чтобы присоединиться к работам, нужно пройти регистрацию по прямой ссылке.
Напомним, общественники собирались начать работы по реставрации еще в апреле, однако процесс затянулся.